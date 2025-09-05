به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ عبدالرضا رخشان گفت: در پی وقوع سرقت احشام در شهرستان خرم آباد، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و ۲ سارق دستگیر شد.

وی افزود: سارقان در تحقیقات پلیس تاکنون به ۳ فقره سرقت احشام اعتراف کرده‌اند.

رئیس پلیس اگاهی لرستان با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد سرقت‌هایی که توسط این سارقان انجام شده از دامداران با ضریب پایین امنیتی بوده بنابراین به دامداران توصیه می‌شود نسبت به مقاوم سازی، ارتقای حفاظت فیزیکی و استفاده از تجهیزات ضد سرقت اقدام کنند تا شاهد وقوع این گونه سرقت‌ها نباشیم.