به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی قم اعلام کرد: در پی اقدام غیرمجاز و غیر قانونی متصدی کافهای در شهرک قدس مبنی بر برگزاری افتتاحیه واحد صنفی بدون اخذ مجوز قانونی، برگزاری موسیقی زنده، رقص و پایکوبی بصورت مختلط و انتشار کلیپ و تصاویر آن در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، موضوع در دستور کار قرار گرفت.