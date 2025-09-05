قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی قم اعلام کرد: یک کافه در شهرک قدس به دلیل برگزاری افتتاحیه واحد صنفی بدون اخذ مجوز قانونی، برگزاری موسیقی زنده، رقص و پایکوبی بصورت مختلط و انتشار کلیپ و تصاویر آن در فضای مجازی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی قم اعلام کرد: در پی اقدام غیرمجاز و غیر قانونی متصدی کافه‌ای در شهرک قدس مبنی بر برگزاری افتتاحیه واحد صنفی بدون اخذ مجوز قانونی، برگزاری موسیقی زنده، رقص و پایکوبی بصورت مختلط و انتشار کلیپ و تصاویر آن در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

پس از اخذ مجوز قضایی، واحد صنفی متخلف توسط پلیس اماکن استان قم پلمب و برای متصدی واحد صنفی پرونده قضایی تشکیل و به مرجع قضایی معرفی گردید.