به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با سفر به مرز تمرچین پیرانشهر، روند کولبری و مشکلات مرزنشینان را از نزدیک بررسی کردند.

در این بازدید که با هدف ارزیابی رویه‌های مرزنشینی انجام شد، نمایندگان مجلس با مرزنشینان دیدار و گفت‌و‌گو کردند و بر ضرورت اصلاح قانون ساماندهی رویه‌های مرزنشینی تأکید شد. قرار است دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه دهد تا زمینه بهره‌مندی بهتر مرزنشینان از ظرفیت‌های قانونی فراهم شود.

بر اساس اعلام مسئولان محلی، تاکنون ۳۲ هزار خانوار در شهرستان پیرانشهر برای استفاده از قانون کولبری شناسایی شده‌اند و مراحل اداری صدور کارت مرزنشینی برای آنان در حال انجام است.

اصلاح رویه‌های واردات کالا از طریق مرزنشینان و رفع مشکلات مربوط به کولبری از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این سفر و نشست مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.