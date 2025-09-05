پخش زنده
رئیس رسانه ملی از اهتمام سازمان صداوسیما بر هدایت تولیدات فاخر استانی به آنتن ملی و کشف عوامل موفق تولید در استانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، جبلی افزود: رسانهی ملی عزم خود را برای بازنمایی ظرفیتهای مناطق کمتر دیده شده در گوشه و کنار میهن اسلامی و توجه ویژه به ارتقای تولیدات نمایشی و غیرنمایشی استانها جزم کرده است.
وی به اجرای رویداد ملی «ایران جان» با هدف معرفی ظرفیتهای استانی اشاره و گفت: این طرح ملی تا کنون در دو استان خوزستان و ایلام عملیاتی شده و در آبان ماه امسال به خراسان جنوبی میرسد.
رئیس سازمان صداوسیما ، تشکیل اتاق فکر عملیاتی در حوزه فرهنگ، توسعه ظرفیت فضای مجازی در شناسایی چالشها و ظرفیتهای فرهنگی استانها، بهرهگیری بیشتر از نسل جوان در تولیدات ملی، اتحاد جبهه فرهنگی انقلاب و استانها درراستای خنثیسازی تحریفات دشمنان، ترسیم و تقویت وحدت ملی و افزایش تولیدات نمایشی را نیز بهعنوان نیازهای امروز رسانه برشمرد که لازم است همه نهادها و چهرههای فرهنگی برای تحقق آن تلاش کنند.