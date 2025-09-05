پخش زنده
نمایشگاه پاییزه مهاباد با حضور تولیدکنندگان و هنرمندان ۱۱ استان کشور، فرصتی کمنظیر برای آشنایی با صنایع دستی اصیل ایرانی و بهرهمندی از تخفیفهای ویژه فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نمایشگاه پاییزه مهاباد میزبان تولیدکنندگان، هنرمندان و عرضهکنندگان صنایع دستی و سوغات از ۱۱ استان کشور است.
غرفههای متنوعی از پوشاک پاییزی، نوشتافزار، محصولات فرهنگی و صنایع دستی اصیل ایرانی در این نمایشگاه برپا شده است.
تخفیفهای ویژهای نیز برای رفاه حال شهروندان در نظر گرفته شده تا بتوانند مایحتاج خود را با قیمتی مناسبتر از بازار تهیه کنند.
بازدیدکنندگان علاوه بر خرید، فرصت آشنایی با فرهنگها، آداب و هنرهای محلی استانهای مختلف کشور را خواهند داشت.
نمایشگاه پاییزه مهاباد تا ۳۱ شهریورماه آماده استقبال از علاقهمندان است.