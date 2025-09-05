به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ،امام جمعه آبادان امروز در خطبه‌های نماز جمعه گفت: امروز دوازدهم ربیع الاول است و به روایت عزیزان اهل سنت سالروز میلاد پیامبر اکرم و نیز آغاز هفته وحدت است.

حجت الاسلام غبیشاوی با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت افزود:امروز بیش از هر زمانی نیاز به وحدت داریم و هر صدایی که خلاف این باشد و فتنه و اختلاف بین مسلمان‌ها ایجاد کند خدمت به صهیونیزم جهانیست.

وی افزود: امروزه می‌بینیم که این تکفیری‌ها در واقع خدمت خالصانه به صهیونیست‌ها می‌کنند این درحالی است که تمرکز مسلمان‌ها باید روی جنایت‌های صهیونیست‌ها باشد. ولی تکفیری‌ها در حال خدمت خالصانه به صهیونیسم هستند و به جای اینکه توجه جهان اسلام را به جنایت‌های صهیونیست‌ها متمرکز کنند فتنه‌ها و حاشیه‌های فراوان ایجاد کردند. البته در جهان تشیع هم صدا‌های فتنه‌انگیزی گهگاه به گوش می‌رسد که وصل به صهیونیزم جهانی است. امام جمعه آبادان با اشاره به سالگرد هجرت پیامبر گفت: مناسبت دیگر اوایل این ماه هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه است و این اتفاق بسیار مهمی در تاریخ اسلام و آغاز تاریخ تقویمی جهان اسلام است. حجت الاسلام غبیشاوی همچنین گفت:کار‌هایی که پیامبر اکرم بعد از هجرت برای تشکیل نظام برای مدت کوتاه انجام داد در حد اعجاز است که برخی از آنان مبارزه با ساختار قبیله‌ای، ساختن افراد، اصلاح ارزش‌ها، ایجاد روحیه برادری و اخوت میان مسلمانان، دفع دشمنان، تربیت انسان‌ها و نیز تشکیل کانونی است که همه تصمیم گیری‌های مهم در آن انجام می‌شد و آن کانون مسجد مدینه بود وی با بیان اینکه بنا به فرموده مقام معظم رهبری زندگی پیامبر همراه با جزئیات باید الگوی همه ما باشد افزود: ما نیز امروزه به زندگی و مطالعه زندگی پیامبر نیازمند هستیم و باید آن را سرلوحه زندگی خویش قرار دهیم. امام جمعه آبادان با اشاره به مسئله غزه گفت: امروزه جهان اسلام درگیر مشکلاتی است از جمله بیت المقدس و غزه؛ و ما مسلمانان باید همیشه جانبدار مظلومان باشیم و ما امروزه مظلومان غزه را در پیش روی خود می‌بینیم و به هیچ عنوان نباید بی‌تفاوت باشیم و حداقل باید در این زمینه جهاد مالی داشته و کمک‌های مالی کنیم و البته دعا برای نابودی صهیونیست جهانی را فراموش نکنید امام جمعه آبادان در ادامه نزدیگی فرا رسیدن به قیام ۱۷ شهریور اشاره کرد و گفت: خون این شهدا باعث شد که انقلاب اسلامی به پیروزی برسد لذا نام یاد همه شهدا را گرامی می‌داریم حجت الاسلام غبیشاوی همچنین با ابراز گلمندی از وضعیت پخت نانوا‌های آبادان گفت: وضعیت برخی از نانوایی‌ها در شهر مطلوب نیست و شهروندان از وضعیت و کیفیت پخت نان در نانوا‌ها ناراضی هستند البته گهگاهی نیز در کیفیت آرد مشکلاتی وجود دارد که البته مشکل گهگاهی است و این مشکل نیز باید برطرف شود.