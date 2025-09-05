میز خدمت کرج با حضور تشکلهای مردم نهاد استان البرز این هفته در مصلی امام خمینی (ره) کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، به مناسبت هفته تعاون شرکت تعاونی مشاغل خانگی استان البرز در میز خدمت به سوالات و درخواست های مردم پاسخ دادند.
شرکت تعاونی مشاغل خانگی استان البرز از تولید فرش، صنایع دستی و آثار هنری تا دیگر مشاغل را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و به مدد دستگاههای اجرایی مانند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری البرز، شهرداری کرج، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها توانسته دایره فعالیت خود را برای مشارکت اجتماعی و تقویت اقتصاد خانواده گسترش دهد.