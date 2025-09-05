به مناسبت هفته تعاون شرکت تعاونی مشاغل خانگی استان البرز در میز خدمت به سوالات و درخواست های مردم پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز

شرکت تعاونی مشاغل خانگی استان البرز از تولید فرش، صنایع دستی و آثار هنری تا دیگر مشاغل را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و به مدد دستگاه‌های اجرایی مانند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری البرز، شهرداری کرج، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها توانسته دایره فعالیت خود را برای مشارکت اجتماعی و تقویت اقتصاد خانواده گسترش دهد.