مدیرکل راه آهن یزد از افزایش ظرفیت قطار مسیر یزد ـ تهران تا پایان شهریورماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید رضا سادات حسینی گفت: در راستای خدمترسانی هرچه بهتر به مسافران و با توجه به افزایش تقاضا در شهریورماه، ظرفیت قطار ششتخته شرکت مهتاب سیر جم از ۴۵۰ نفر به ۵۱۰ نفر افزایش یافته است. این افزایش ظرفیت بهصورت یک روز در میان اعمال میشود.
وی افزود: برای نخستین بار سهمیه مسافر در ایستگاه نائین در نظر گرفته شده است و از این پس ساکنان شهرستان نائین میتوانند برای قطارهای یزد ـ تهران و بالعکس به مقصد یزد و تهران بلیت تهیه کرده و از این خدمت بهرهمند شوند.
سادات حسینی با اشاره به زمانبندی اجرای این طرح خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت یادشده از تاریخ دهم تا ۳۰ شهریورماه برقرار بوده و در صورت تکمیل ضریب اشغال، این روند ادامه خواهد داشت.
مدیرکل راهآهن یزد تأکید کرد که سهمیه ایستگاه نائین دائمی بوده و همواره در دسترس مسافران قرار خواهد داشت.