به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام عبدلله بحرانی امام جمعه موقت خرمشهر در خطبههای عبادی سیاسی این هفته گفت: امت اسلامی برای پیروزی در برابر مستکبرین امروز نیاز به وحدت دارد. رژیم صهیونیستی این غده سرطانی امروز مایه اختلاف شده است. ملتها و امتها باید کنار هم باشند و این جنایتهایی که رژیم صهیونیستی در حال انجام است را محکوم کنند، یکی از راهها تحریم کالاهای صهیونیستی است. برخی از این کشورهای غیر مسلمان جرات آنها بیشتر از کشورهای مسلمان بود و رژیم صهیونیستی را در دادگاههای بین المللی محکوم کردند. امروز افتخار جمهوری اسلامی حمایت از فلسطین و یمن است و لازم است دیگر کشورهای اسلامی هم به جمهوری اسلامی ایران بپیوندند. امام جمعه موقت خرمشهر با اشاره به سفر رییس جمهور به چین و دو تفاهم نامههایی که قبلا با چین و روسیه عقد شده بود گفت: این تفاهمنامهها باید فعال باشند و پیمان ۲۵ ساله فعال شوند.