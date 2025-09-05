پخش زنده
برنامه مسابقات لیگ ووشو کیش جام خلیج فارس با حضور شش تیم مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم قرعهکشی لیگ ووشو کیش، جام خلیج فارس با حضور معاون ورزش و تفریحات سالم کیش و نمایندگان تیمها در سالن جلسات معاونت ورزش و تفریحات سالم برگزار شد.
تیمها با شعارهای خلیج فارس میراث جاودانه ایران و خلیج فارس، تاریخ و هویت افتخار ایران به مدت ۱۰ هفته در رقابتهای لیگ شرکت میکنند.
تیمهای سان مارکو و آسیاخودرو کیش، توسعه بنادر و فرودگاههای کیش و آیندهسازان، دانش پترولیوم و صیادان کیش در هفته اول لیپ به مصاف یکدیگر میروند.
لیگ ووشو کیش جام خلیج فارس از روز دوشنبه ۲۴ شهریور با برگزاری رقابتها آغاز میشود.