به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم قرعه‌کشی لیگ ووشو کیش، جام خلیج فارس با حضور معاون ورزش و تفریحات سالم کیش و نمایندگان تیم‌ها در سالن جلسات معاونت ورزش و تفریحات سالم برگزار شد.

تیم‌ها با شعار‌های خلیج فارس میراث جاودانه ایران و خلیج فارس، تاریخ و هویت افتخار ایران به مدت ۱۰ هفته در رقابت‌های لیگ شرکت می‌کنند.

تیم‌های سان مارکو و آسیاخودرو کیش، توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش و آینده‌سازان، دانش پترولیوم و صیادان کیش در هفته اول لیپ به مصاف یکدیگر می‌روند.

لیگ ووشو کیش جام خلیج فارس از روز دوشنبه ۲۴ شهریور با برگزاری رقابت‌ها آغاز می‌شود.