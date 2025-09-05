در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت زندانی محکوم به قصاص نفس پس از ۹ سال حبس و با رضایت اولیای دم از مجازات رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: اولیای دم این پرونده، همزمان با هفته وحدت و در آستانه میلاد با سعادت رسول اکرم (ص) با تمسک به عفو و رأفت اسلامی، رضایت خود را اعلام کرده و از اجرای حکم قصاص صرف‌نظر کردند.

مجتبی قهرمانی اشاعه فرهنگ صلح و سازش و اعمال عفو و گذشت را یکی از اصول بنیادین در سیره پیامبر اکرم (ص) و فرهنگ اسلامی عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی برای گسترش این فرهنگ ارزشمند در جامعه تلاش می‌کند.