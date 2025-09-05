به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کشوری دوچرخه سواری رده نوجوانان با حضور ورزشکارانی از ۱۵ استان کشور در سقز برگزار شد

در رده تیمی این رقابت‌ها تیم خراسان رضوی به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های اصفهان و تهران به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در ماده ۲۰۰۰ متر انفرادی نیز پونه قلی پور از استان همدان مقام نخست، هستی امینی از استان آذربایجان شرقی مقام دوم و ریحانه عباس‌پور از استان خراسان رضوی رتبه سوم را کسب کردند.

همچنین در ماده دور امتیازی پونه قلی‌پور از استان همدان در جایگاه نخست ایستاد و مدنیا برزگر از استان خراسان جنوبی و دیانا گلنازی از استان کردستان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در ماده کراس کانتری کوهستان دیانا گلنازی از استان کردستان رتبه اول را به دست آورد و ثنا صیادی از استان زنجان و ریحانه عباس‌پور از استان خراسان رضوی به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.