تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان منطقه آزاد اروند، پالایشگاه نفت آبادان و شرکت آب و فاضلاب خوزستان برای تکمیل طرح‌های فاضلاب آبادان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان ، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان منطقه آزاد اروند، پالایشگاه نفت آبادان و شرکت آب و فاضلاب خوزستان به امضا رسید تا زمینه بازسازی و نوسازی شبکه فاضلاب شهری و احداث ایستگاه‌های پمپاژ در آبادان فراهم شود و زیرساخت‌های شهری تقویت گردد.

بر اساس مفاد توافق، مجموع اعتبار پروژه ۲۱ هزار میلیارد ریال تعیین شده است؛ سهم سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت آب و فاضلاب خوزستان هر کدام ۶ هزار میلیارد ریال و سهم پالایشگاه نفت آبادان ۹ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

مدت اجرای تفاهم‌نامه چهار سال تعیین شده و با توافق طرفین قابل تمدید است. همچنین یک کمیته مشترک اجرایی متشکل از نمایندگان سه نهاد بر روند اجرایی پروژه نظارت خواهد داشت تا اهداف پروژه به موقع و با کیفیت انجام شود.

این تفاهم‌نامه به امضای مصطفی خانزادی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، صابر علیدادی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و فردین راشدی، مدیرعامل پالایشگاه نفت آبادان رسید.

کارشناسان معتقدند اجرای این پروژه می‌تواند کیفیت زندگی شهروندان آبادان را بهبود بخشد، مشکلات زیست‌محیطی را کاهش دهد و توسعه پایدار شهری را تقویت کند.