رئیس مرکز و دبیر هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از صدور ردیف استخدامی ۳۰۰۰ عضو هیأت علمی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت علوم، حسینعلی قبادی رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: یکی از اقدامات امیدوار کننده دریافت ردیف‌های استخدامی برای افرادی بود که در سال‌های گذشته و در فراخوان‌های پیشین جذب شده بودند، لکن ردیف استخدامی نداشتند؛ در این راستا و در تعامل با سازمان اداری استخدامی کشور تقریباً بیش از ۳۰۰۰ ردیف استخدامی دریافت شد.