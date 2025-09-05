پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لرستان گفت: پلیس با اقتدار و استفاده از اختیارات قانونی با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت برخورد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمیفر با اشاره به عملیات اخیر پلیس گفت: دو نفر از اراذل سطح یک که در استانهای مختلف اقدام به شرارت و سرقتهای مسلحانه کرده بودند، با اشراف اطلاعاتی و در یک عملیات غافلگیرکننده با ضرب گلوله زمینگیر و دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد هماکنون تحت پیگرد قضایی قرار دارند.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه پلیس هیچگونه تعارفی در برابر تهدید امنیت عمومی ندارد، تصریح کرد: راه اصلاح و توبه برای همه باز است، اما کسانی که مسیر شرارت را ادامه دهند، با برخورد قاطع و بیامان پلیس مواجه خواهند شد.