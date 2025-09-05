رئیس کل دادگستری مازندران از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با رضایت خانواده مقتول، یک زندانی محکوم به قصاص نفس در شهرستان رامسر پس از سه سال تحمل حبس از مجازات مرگ رهایی یافت.

عباس پوریانی اظهار کرد: این فرد به دلیل ارتکاب قتل طی یک درگیری به قصاص محکوم شده بود که با تلاش دادستان رامسر، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی، رئیس زندان تنکابن، مسئولان شهرستان و پیگیری انجمن حمایت از زندانیان، زمینه جلب رضایت اولیای دم فراهم شد.

وی افزود: این اقدام خداپسندانه در آستانه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و با هدف ایجاد صلح و سازش صورت گرفت و منجر به آزادی زندانی پس از سه سال شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تقدیر از گذشت خانواده مقتول خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی برای مصالحه و سازش، نقشی مؤثر در حل دعاوی و ترویج فرهنگ عفو و گذشت در جامعه دارد.