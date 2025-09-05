از حفظ جان تا آبرَسانی به حیات وحش با تلاش محیط بانان

محیط بانانی که در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی سربیشه- درمیان تا پای جان برای حفظ محیط زیست و گونه‌های جانوری ایستاده‌اند. این روز‌ها برای نجات حیوانات از کم آبی و تشنگی، با مرمت آبشخور‌ها، به حیات وحش ابرسانی می‌کنند.