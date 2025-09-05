به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت، از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۳، در شهرستان سردشت برگزار خواهد شد. این جشنواره در سایت گردشگری نلاس، واقع در شهر ساحلی نلاس، از ساعت ۱۶ تا ۲۳ برگزار می‌شود.

صلاح محمدی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت در این خصوص اظهار داشت: انگور سیاه سردشت به عنوان یک محصول استراتژیک و برند ملی، می‌تواند نقشی مهم در زمینه صادرات و ایجاد ارزش افزوده ایفا کند.

محمدی همچنین به اهمیت این جشنواره برای حمایت از کشاورزان و توسعه بخش‌های مختلف کشاورزی اشاره کرد و افزود: جشنواره انگور سیاه، علاوه بر ارتقاء سطح آگاهی عمومی، فرصتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و بازاریابی محصولات کشاورزی فراهم می‌کند و می‌تواند در توسعه گردشگری کشاورزی سردشت مؤثر باشد.