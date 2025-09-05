آذربایجان شرقی دومین تولیدکننده زغال اخته در کشور
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این استان با ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت و ۲ هزار تن تولید رتبه دوم کشور را در تولید زغال اخته دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،شهرام شفیعی در حاشیه هشتمین جشنواره زغالاخته کلیبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد:آذربایجان شرقی رتبه دوم کشور در تولید زغال اخته را به خود اختصاص داده و رتبه نخست در اختیار استان قزوین است.
وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در استان افزود: در حال حاضر ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت زغال اخته در آذربایجان شرقی وجود دارد که ۳۰۰ هکتار آن در شهرستان کلیبر و مابقی عمدتاً در شهرستانهای منطقه ارسباران از جمله خداآفرین و هوراند قرار دارد.
شفیعی ظرفیت تولید زغالاخته در استان را بیش از ۲ هزار تن اعلام کرد و گفت: با توجه به ماندگاری پایین این محصول راهاندازی صنایع تبدیلی برای فرآوری آن ضروری است. در همین راستا برنامهریزیهای لازم انجام گرفته و بسترهای اولیه فراهم شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از سرمایهگذاران و باغداران خواست به این حوزه ورود کنند و افزود: سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی زغالاخته میتواند علاوه بر کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصول زمینه ارتقای قیمت و ارزش اقتصادی آن را فراهم کند.
گفتنی است در حاشیه هشتمین جشنواره زغالاخته کلیبر نمایشگاه محصولات کشاورزی و فرآوردههای آن، صنایع دستی، کارگاههای آموزشی در حوزه تغذیه، پیوند، هرس و فرآوری زغالاخته و همچنین پخت نان محلی برگزار شد.