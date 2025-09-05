پخش زنده
مردم فردوس در میز خدمت با مسئولان دیدار کردند و نیازهای خود را از نزدیک مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، به مناسبت ۱۳ شهریور روز ملی حرکت جهادی و امدادهای مردمی، استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشق آباد در مجلس و دیگر مسئولان در این میز خدمت حضور یافتند و به سوالات و درخواستهای مردم پاسخ دادند تا روند پیگیری مسائل و مشکلات شهروندان به صورت مستقیم و شفاف تسهیل شود.
شهروندان درخواستهای خود را در حوزههای مختلف مطرح کردند که از جمله میتوان به اشتغال، رسیدگی به برق چاههای کشاورزی، مسکن، آسفالت جادهها و پرداخت تسهیلات اشاره کرد.