به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، به مناسبت ۱۳ شهریور روز ملی حرکت جهادی و امدادهای مردمی، استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشق آباد در مجلس و دیگر مسئولان در این میز خدمت حضور یافتند و به سوالات و درخواست‌های مردم پاسخ دادند تا روند پیگیری مسائل و مشکلات شهروندان به صورت مستقیم و شفاف تسهیل شود.

شهروندان درخواست‌های خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند که از جمله می‌توان به اشتغال، رسیدگی به برق چاه‌های کشاورزی، مسکن، آسفالت جاده‌ها و پرداخت تسهیلات اشاره کرد.