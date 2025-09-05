به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسابقات قایقرانی دراگون بوت و آب‌های آرام در دو بخش‌ مردان و زنان صبح امروز به مناسبت هفته وحدت در حوضچه اسکله اداره بنادر و دریانوردی موج شکن بندرانزلی با حضور 150 ورزشکار از شهرهای بندرانزلی، لاهیجان و رضوانشهر به میزبانی هیئت قایقرانی بندرانزلی برگزار شد که در پایان به تیم های قهرمان و نفرات برتر این دوره از مسابقات جام، مدال و حکم قهرمانی توسط مسئولان و پیشکسوتان ورزش قایقرانی اهدا شد.