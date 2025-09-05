کارشناس سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه مهاباد در واکنش به بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه گفت: کشوری که خود را مهد دموکراسی می‌نامد، به جای حمایت از مدافعان حقیقت، آنان را به سلول انفرادی می‌فرستد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ ساله‌ای است که از حدود ۸ سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی می‌کرد. او در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به‌صورت مرموزی ناپدید شد و این موضوع توسط خانواده‌اش به مقامات ایرانی گزارش شد. پس از پیگیری‌ها، مشخص شد که او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.

او با ترجمه و انتشار گزارش‌های میدانی و روایت‌های انسانی از فلسطین در کانال تلگرامی خود، تلاش داشت واقعیت جنایات رژیم صهیونیستی را بازتاب دهد، اما دستگاه امنیتی فرانسه وی را به اتهام «حمایت از تروریسم» بازداشت کرده است.

در گفت‌و‌گو با یک کارشناس سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، این اقدام فرانسه نشانه‌ای آشکار از رفتار دوگانه غربی‌ها در قبال آزادی عنوان شد.

قهرمانی، کارشناس سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه در ارتباط تلفنی با خبر صدا و سیمای مهاباد گفت: کشوری که خود را مهد آزادی بیان و پرچمدار دموکراسی معرفی می‌کند، دفاع از کاریکاتور‌های موهن علیه مقدسات اسلامی را مصداق آزادی می‌داند، اما دفاع از جان مردم غزه را جرم امنیتی تلقی می‌کند.

این کارشناس با اشاره به سابقه استعمار و رفتار‌های ضدانسانی فرانسه در کشور‌های مختلف افزود: آنچه خانم اسفندیاری انجام داده افشاگری درباره نسل‌کشی مردم غزه بود، اما نتیجه آن زندان و انتقال به سلول انفرادی در کشوری است که دم از آزادی و مردم‌سالاری می‌زند.

به گفته وی، کشور‌های غربی ابزار دست صهیونیسم شده‌اند و شعار‌های فریبنده‌ای همچون «زن، زندگی، آزادی» سر می‌دهند، اما در عمل صدای حقیقت را خاموش می‌کنند.