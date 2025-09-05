به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این دیدار آبی‌پوشان پایتخت به بازی مسلط بودند و موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتند که از آنها استفاده نکردند.

برای استقلال در این دیدار محمدرضا آزادی در دقایق ۱۹ و ۶۰ (پنالتی) و صالح حردانی در دقیقه ۹۰ گلزنی کردند و تک گل تیم فوتبال هما از روی نقطه پنالتی و در دقیقه ۷۰ به ثمر رسید.

آنتونیو آدان (حبیب فرعباسی)، صالح حردانی، سامان فلاح، آرمین سهرابیان، حسین گودرزی، ضرغام سعداوی (ابوالفضل ذلیخایی)، ابوالفضل زمانی، موسی جنپو (مهدی قایدی)، اسماعیل قلی‌زاده (امیر علی محمدی)، محمد حسین اسلامی و محمدرضا آزادی (آرمان چگینی) برای تیم استقلال امروز به میدان رفتند.

سرپرست تیم استقلال تهران، اردوی کیش را به دلیل تمرین بازیکنان تیم در آب و هوایی مشابه با امارات برای کسب آمادگی دیدار با الوصل اعلام کرد.