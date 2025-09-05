به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام، جشن بزرگ مهمانی امت احمد (ص) با حضور پر شور مردم سراسر کشور در سنندج برگزار شد.

شور و شعف کردستانی ها در مهمانی امت احمد (ص)

شور و شعف کردستانی ها در مهمانی امت احمد (ص)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این جشن از ساعت ۱۶ در پیاده راه فردوسی آغاز و تاساعت ۲۳ امشب ادامه دارد.

اجرای گروه‌های دف نوازی و مولودی خوانی، برنامه‌های شاد سرگرمی کودکان، برپایی نمایشگاه محصولات فرهنگی از جمله برنامه‌های این جشن بزرگ است.

این رویداد بزرگ مردمی برای سومین سال است که در کردستان برگزار می‌شود.

امسال ۱۷ استان کشورمان و گروه‌هایی از هفت کشور اسلامی در این مهمانی بزرگ موکبداری و یا شرکت داشتند.

محمد صادق صادقی دبیر اجرایی مهمانی بزرگ امت احمد (ص) گفت: استقبال از برگزاری این رویداد دینی و مذهبی امسال بسیار گسترده از دو دره قبلی آن بوده است.

سال گذشته ۱۴۰ هزار نفر مهمان این رویداد بودند.