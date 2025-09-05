اقامه نماز جمعه در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد
با حضور مردم ولایت مدار و متدین آئین عبادی سیاسی نماز جمعه در مراکز شهرستانها و بخشهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
خطبههای نماز جمعه دهدشت؛
امام جمعه موقت دهدشت در خطبههای نماز جمعه این هفته دهدشت، با تبریک آغاز هفته وحدت و سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع)، گفت: هفته وحدت میراث پیامبر (ص) است و بر همگان واجب است که از ولی فقیه تبعیت کرده و ندای وحدت ایشان را لبیک بگویند.
حجتالاسلام سید عبدالمطلب تقوی هبا بیان اینکه کسانی که سخنان تفرقهانگیز بر زبان میآورند، در مسیر ولایت قرار ندارند، چرا که مسیر ولایت نه افراط و نه تفریط را میپذیرد، افزود: سخنان تفرقهانگیز باعث جسارت دشمنان و تداوم نقشههای آنان علیه نظام اسلامی میشود.
حجتالاسلام تقوی سخن ولی فقیه را همسنگ سخن پیامبر (ص) دانست و افزود: همانطور که سخن پیامبر (ص) بر مومنان واجب است، سخن ولی فقیه نیز واجب است، زیرا ولایت فقیه همان ولایت رسول الله (ص) است.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهدای ۱۷ شهریور، بر لزوم حفظ مسیر شهدا تاکید کرد و گفت: شهدا از ما انتظار دارند که مسیر آنان را ادامه دهیم، چرا که شهدا زنده و ناظر بر اعمال ما هستند و قدرت شفاعت دارند.
خطبههای نماز جمعه چرام؛
امام جمعه چرام فرا رسیدن هفته وحدت را گرامی داشت و گفت: فاصله میان ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است و این ایام فرصتی برای تأکید بر مشترکات امت اسلامی و تقویت صفوف مسلمین در برابر دشمنان است.
حجتالاسلام سید نوراله افشار افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید کردهاند هر اقدامی که موجب تحریک اختلاف میان شیعه و سنی شود، خدمت به آمریکا، انگلیس خبیث و صهیونیسم است.
افشار با اشاره به تحولات اخیر جهانی و حمایت ملتها از مردم مظلوم فلسطین اضافه کرد: دنیا، زمان و شرایط به سرعت در حال تغییر است و برخلاف تبلیغات رسانهای دشمنان، جبهه باطل با شکستهای پیدرپی مواجه شده است.
وی ادامه داد: امروز بیداری ملتها و حمایت از جبهه توحید در حال گسترش است و صدای مظلومیت مردم فلسطین در سراسر جهان شنیده میشود.
امام جمعه چرام با بیان اینکه در بسیاری از لیگهای معتبر اروپایی از جمله پرتغال، اسپانیا، فرانسه و انگلیس پرچم فلسطین و چفیههای مقاومت در ورزشگاهها به اهتزاز درآمده است، اضافه کرد: این اقدامات نشان میدهد افکار عمومی جهان در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی تغییر کرده و رسانههای مستقل بینالمللی به بازتابدهنده صدای مردم فلسطین تبدیل شدهاند.
خطیب نماز جمعه چرام به استعفای هشت وزیر هلندی در اعتراض به حمایت مسئولان کشورشان از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و ادامه داد: همچنین حرکت بزرگ کاروان دریایی با مشارکت فعالان ۴۴ کشور جهان برای شکستن محاصره غزه، نمونهای از شکست سیاستهای استکبار و رسوایی اسرائیل در افکار عمومی جهان است.
حجتالاسلام افشار با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی از درون نیز متزلزل است و ماههاست شاهد تظاهرات گسترده مردم علیه سیاستهای دولت خودش است، گفت: براساس وعده الهی در قرآن کریم پیروزی نهایی متعلق به جبهه حق است و به زودی شاهد نابودی صهیونیستها خواهیم بود.
وی با اشاره به تهدیدات دشمن علیه جمهوری اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نخواهد بود، اما در صورت هرگونه تجاوز، پاسخی کوبنده، قاطع و پشیمانکننده خواهد داد.
حجتالاسلام افشار با بیان اینکه صهیونیستها حتی از مهار یک گروه کوچک نظامی، چون حماس عاجز ماندهاند. اضافه کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ملت ایران در آمادگی کامل دفاعی قرار دارد و اگر دشمن مرتکب حماقتی شود، شعلههای جهنم بر سر صهیونیستها فرو خواهد ریخت.
خطبه های نماز جمعه لنده؛
امام جمعه لنده گفت: تکیه بر ظرفیتهای داخلی، ایمان و حمایت از جوانان، مسیر پیشرفت و مقاومت ملت در برابر تحریمها است.
حجتالاسلام سید هدایت محمودیاصل در خطبه اول، به اهمیت وحدت امت اسلامی و نقش آن در پیشبرد اهداف جامعه پرداخت. امام جمعه لنده افزود: قرآن با صراحت مسلمانان را به وحدت فرا میخواند و اختلاف را امری ناپسند میداند، بنابراین وحدت نه تنها یک ضرورت عقلی، بلکه راهبرد اجتماعی برای جامعه مسلمین است.
محمودی اصل اضافه کرد: پیامبر اسلام پس از ورود به مدینه، تشکیل قدرت سیاسی و اجتماعی را آغاز کرد و مسجد را بهعنوان مرکز فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی قرار داد تا وحدت جامعه از دل این نهادها شکل گیرد.
وی ادامه داد: تاریخ نشان میدهد دشمنان از ابتدا در تلاش بودند وحدت مسلمانان را بشکنند، همانند تلاش یهودیان مدینه در صدر اسلام که با ثروت و نفوذ خود پایههای مخالفت با پیامبر را ایجاد کردند.
خطیب نماز جمعه لنده با بیان اینکه امروز نیز دشمنان با ابزارهایی مانند تحریم و فشار اقتصادی تلاش میکنند ملت ما را تسلیم کنند، گفت:تجربه نشان داده است که تکیه بر توان داخلی، ایمان به خدا و حمایت از دانشمندان و جوانان کشور، مسیر موفقیت و پیشرفت است.
محمودیاصل تأکید کرد: مذاکره بدون رعایت منافع ملی تنها موجب تضعیف روحیه مقاومت خواهد شد و ایران باید با عزت و اعتماد به ظرفیتهای داخلی به مسیر خود ادامه دهد.
خطبههای نماز جمعه لیکک؛
امام جمعه شهر لیکک، برحفظ وحدت، اتحاد و یکپارچگی ملت ایران تاکید کرد و گفت: حفظ اتحاد و انسجام مسلمانان برای گسترش تمدن اسلامی ضروری است و وحدت بزرگترین نعمت برای جامعه و تفرقه بزرگترین خطر است و باید به این مقوله توجه کرد.
حجت الاسلام اسماعیل صلواتی با بیان اینکه، پیروی از ولایت فقیه رمز عبور از مشکلات است افزود: حفظ وحدت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی باید در سرلوحه کار قرار گیرد تا از نفاق منافقین و حیله و مکرر آنان در امان باشیم.
وی با اشاره به تحولات سوریه و ناکارآمدی جولانی اضافه کرد: در رأس همه فتنهها آمریکا و اسرائیل قرار دارد، اما به حول و قوه الهی جوانان سوریه مجدد خودشان را باز خواهند یافت و مردم این کشور اجازه نخواهند داد آمریکا و اسراییل در این کشور میدان داری کنند.
نماز جمعه پاتاوه؛
امام جمعه شهر پاتاوه با تبریک سالروز میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) به اعتقاد اهل سنت و آغاز هفته وحدت گفت: وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است لذا هفته وحدت، فرصت تقویت همگرایی مسلمانان و مقابله با دشمنان است.
حجت الاسلام سیادت افزود: اسلام به عنوان اجتماعیترین دین از قدیمیترین تا جدیدترین متون فقهی اخلاقی و کلامی سهم مهمی از آموزههای خود را با موضوع وحدت، اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه دشمنان مسلمانان با تمام توان و قوا، وحدت اسلامی را نشانه گرفتهاند، افزود: وحدت جهان اسلام، میراث امام خمینی، سلام الله علیه، راهبرد همیشگی نظام جمهوری اسلامی است.
امام جمعه پاتاوه با بیان اینکه با پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، منطقه غرب آسیا وارد مرحله جدیدی شده است، اضافه کرد: این تحولات نه تنها موازنه قوا را تغییر داده بلکه آرایش جدیدی از اتحادها، تهدیدات، و فرصتها را تشکیل داده است.
حجت الاسلام سیادت سالروز قیام خونین ۱۷ شهریور، در سال ۱۳۵۷ و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای انقلاب از قول امام خمینی (ره) گفت: ملت ما اکنون به شهادت و فداکاری خو گرفته است و از هیچ دشمنی و هیچ قدرتی هراس ندارد؛ لذا این واقعه خونین، نقطه عطفی در مبارزات مردم ایران بر ضد حکومت شاهنشاهی ظالم و فاسد بود، که در پی آن مبارزات مردم، تشدید یافت و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجرشد.
نماز جمعه سرفاریاب؛
امام جمعه سرفاریاب با تبریک ۱۷ ربیع الاول، سالروز میلاد سراسر نور پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد (ص) و ولادت با سعادت امام صادق (ع)، وحدت را اساسیترین راهبرد قرآن برای عزت جهان اسلام دانست و گفت: اتحاد مقدس مورد اشاره رهبر انقلاب در جریان جنگ تحمیلی اخیر را در راستای همین توصیههای قرآنی و ریشه در هویت اسلامی ملت بزرگ ایران و زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (عج) است .
حجت الاسلام زارعی پور حفظ این اتحاد را وظیفه مشترک مردم و مسئولان عنوان کرد و افزود: جایگاه رهبری، کارگزاران و مسئولان نظام، نخبگان، رسانهها و آحاد مردم از عوامل تقویت کننده و اقتدار منطقهای، پیشرفتهای علمی و دفاعی و توان مقاومت در برابر تحریمها و تجاوزات دشمنان نیز از آثار و برکات این اتحاد مقدس است.
وی تشکیل حکومت را از لوازم کار نبوت و نظام سازی را از اهداف بزرگ هجرت پیامبر از مکه به مدینه دانست و افدامه داد: شروع فرآیند نظام سازی پیامبر نیز از مسجد بود و از همه فرصتها نیز برای گسترش نور معنویت و هدایت مردم استفاده میکرد.