ازبکستان حریف ایران در دیدار پایانی کافا شد
تیم ملی فوتبال ازبکستان با برتری برابر قزاقستان و صدرنشینی گروه یک، حریف ایران در بازی پایانی مسابقات کافا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتبال ازبکستان در سومین دیدار خود در مسابقات کافا، عصر امروز جمعه ۱۴ شهریور به مصاف قزاقستان رفت و این تیم را ۴ بر صفر شکست داد.
اکنون با این نتیجه ازبکستان صدرنشین گروه A این رقابتها شد و در فینال باید دوشنبه به مصاف ایران برود.
در دیدار رده بندی این رقابتهام هند از گروه B به مصاف عمان از گروه A خواهد رفت.