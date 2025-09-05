فرمانده سپاه حضرت ابالفضل لرستان با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت گفت: وحدت و انسجام اسلامی و ملی، رمز پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام سردار نعمت الله باقری به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

میلاد سراسر نور پیامبر مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت، فرصت مغتنمی است برای تجدید عهد با آرمان‌های متعالی اسلام ناب محمدی و تأکید بر برادری، انسجام و همدلی در میان مسلمانان.

این ایام فرخنده یادآور رسالت بزرگ رسول اکرم (ص) در گسترش محبت، عدالت و کرامت انسانی است؛ رسالتی که امروز بیش از هر زمان دیگری، امت اسلامی را به وحدت، بصیرت و مقاومت فرا می‌خواند.

بی‌تردید وحدت و انسجام اسلامی و ملی، رمز پیروزی‌ها و دستاورد‌های درخشان ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دفاع مقدس دوازده روزه اخیر بوده است؛ همان همدلی و ایستادگی که بار دیگر نشان داد دشمنان هرگز نخواهند توانست با توطئه‌های رنگارنگ، صفوف ملت غیور و مؤمن ایران را متزلزل سازند.

اینجانب فرارسیدن هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) را به عموم مسلمانان جهان، مردم ولایتمدار ایران اسلامی به‌ویژه مردم شریف و مؤمن استان لرستان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون امت اسلامی در مسیر اقتدار، عزت و تحقق آرمان‌های نورانی اسلام ناب محمدی (ص) را مسئلت دارم.

نعمت‌الله باقری

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان

۱۴شهریور ۱۴۰۴