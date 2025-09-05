به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه پلدشت با اشاره به آغاز هفته وحدت گفت: وحدت نه‌تنها یک ضرورت دینی، بلکه سنگ بنا اقتدار ملی و پیشرفت کشورمان است و انسجام و یکپارچگی مسلمانان، ضامن سربلندی ایران اسلامی در برابر بدخواهان و توطئه‌های دشمنان است.

وی تصریح کرد: میلاد سرچشمه نور و رحمت، حضرت رسول اکرم (ص) فرصت گران‌بهایی است تا بار دیگر بر اهمیت همبستگی در جامعه اسلامی تأکید شود.

امام‌جمعه پلدشت با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: منطقه غرب آسیا وارد فاز جدیدی از تحولات استراتژیک شده است؛ هم موازنه قوا تغییریافته و هم آرایش جدیدی از اتحادها، تهدیدات و فرصت‌ها را شکل داده است.

وی اظهار کرد: عراق در حال حاضر صحنه جدال پیچیده‌ای میان بازیگران داخلی، نیرو‌های مقاومت و مداخله‌گران خارجی است؛ حضور نظامی آمریکا با پوشش نیرو‌های آموزشی همچنان در پایگاه‌هایی مانند عین‌الأسد و حریر ادامه دارد و هدف اصلی آن، مهار نیرو‌های مقاومت و رصد فعالیت‌های ایران در عراق است.

جمشیدی گفت: منطقه غرب آسیا وارد عصر جدیدی از بازدارندگی، انتقال رهبری و شکل‌گیری نظم امنیتی بدون هژمونی آمریکا شده است، محور مقاومت باوجود مشکلات داخلی توانسته معادله‌های ژئوپلیتیکی را به نفع خود تغییر دهد؛ اما آینده، نه به‌صورت قطعی بلکه در قالب سناریو‌هایی ممکن‌الوقوع است که مدیریت هوشمندانه و فعالانه می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه لشکر حزب‌الله از ۴۵ کشور دنیا آمده‌اند تصریح کرد: مردم با ملیت‌ها و مذاهب گوناگون، با صف‌های طولانی در تونس ایستاده‌اند تا کارت ورود به کِشتی‌های آزادی غزه را بگیرند، می‌دانند جانشان در خطر است، اما مثل یک لشکر مقاومت جهانی پای‌کار مظلومیت فلسطین ایستاده‌اند، این حرکت فقط عبور از دریا نیست؛ بلکه آغاز شکستن حصر غزه است.

امام‌جمعه پلدشت با اشاره به شرایط کشور سوریه افزود: سوریه پس از سقوط اسد، وارد فاز تثبیت نیمه‌پایدار شده، اما ساختار حکومتی ضعیف، اقتصاد فروپاشیده و سلطه بازیگران خارجی (آمریکا، ترکیه، قطر و رژیم صهیونیستی) باعث انسداد سیاسی و تجزیه عملی شده است.

وی اظهار کرد: جولانی که با نام هیئت تحریر الشام فعالیت می‌کند هنوز در ادلب کنترل نسبی دارد و با حمایت قطر و ترکیه، همچنان در فضای نیمه امنیتی شمال سوریه فعال است، اما حمایت مردمی ندارد و در ماه‌های اخیر مناطقی در سوریه بار‌ها بمباران شده است.

جمشیدی گفت: آمریکا با حضور در التنف و حسکه خطوط تماس ایران، عراق، سوریه و لبنان را قطع کرده و اسرائیل با حملات هوایی به مراکز مستشاری ایران، درصدد جلوگیری از تحکیم محور مقاومت است.

وی با اشاره به شرایط حماس تصریح کرد: حماس و جهاد اسلامی از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون نشان دادند که توانایی موشکی و پهپادی نه‌تنها حفظ شده بلکه ارتقایافته است، قدرت روانی این گروه‌ها در تحریک افکار عمومی ملت‌های عرب و خنثی‌سازی تبلیغات صهیونیستی بسیار مؤثر بوده است.

امام‌جمعه پلدشت افزود: اسرائیل در پی جنگ ۱۲ روزه اخیر با ایران با بحران شدید از جمله شکاف در کابینه نتانیاهو، اختلاف موساد و شین بت و بحران مشروعیت داخلی مواجه شده است.