به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر اجرایی جشنواره ورزشی و تربیتی شهر پویا گفت: این جشنواره به همت اداره‌کل آموزش و پرورش استان و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال احمر، ذیل برنامه میدان پویا برگزار شد.

نرجس شبانی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد فرصتی برای افزایش فرصت‌های ورزشی و تشویق دانش‌آموزان و خانواده‌ها به فعالیت‌های بدنی دانست.

وی هم چنین به برگزاری غرفه‌های متنوع در این جشنواره اشاره کرد و گفت: غرفه‌ها برای گروه‌های سنی مختلف تدارک دیده شده بود، از غرفه‌های کودکانه مثل نقاشی صورت و بادکنک‌سازی تا غرفه‌های آموزشی هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی که به ارائه مطالب سلامت‌محور پرداختند.

دبیر اجرایی جشنواره تربیتی ورزشی شهر پویا افزود: در بخش ورزشی در رشته‌های مختلف مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال، فریزبی، مینی‌گلف و بدمینتون هم غرفه‌های مختلف با استقبال گسترده دانش‌آموزان و خانواده‌ها همراه بود.