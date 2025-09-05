چهارمین دوره مسابقات ماهیگیری جانبازان بالای هفتاد درصد کشور به میزبانی قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، برترین‌های چهارمین دوره مسابقات ماهیگیری جانبازان بالای هفتاد درصد کشور معرفی شدند.

در این مسابقات که به مدت سه روز و با شرکت جانبازانی از ۲۷ استان کشور در دریاچه جوان برگزار شد در گروه جانبازان قطع نخاع گردنی سید جواد شرفی حائز رتبه اول و قهرمان شد.

سید مصطفی حدادی، مجید دریایی زاده و حسین مهرآیین هر سه نفر از استان تهران در گروه جانبازان قطع نخاع به ترتیب حائز رتبه اول تا سوم شدند.

در گروه جانبازان قطع عضو هم غلام سلامی از ملایر، محمد حسن رادمنش از قزوین و محمدرضا کریمی از استان خراسان رضوی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

گفتنی است شیوه رقابت در این مسابقات بدین شکل بود که هر شرکت کننده‌ای بیشترین و سنگین‌ترین ماهی را صید می‌کرد برنده مسابقه بود و ماهی صید شده نیز دوباره به آب باز می‌گشت.