با رضایت خانواده نوع دوست کهگیلویه و بویراحمدی؛

اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در بیمارستان جلیل یاسوج

جوان کهگیلویه و بویراحمدی به سه بیمار نیازمند اهدا عضو، جانی دوباره بخشید.