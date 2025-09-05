رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس:
افزایش واقعی حقوق معلمان و اساتید، سرمایهگذاری بلندمدت برای کیفیت آموزش
معیشت استاد و معلم باید به گونهای باشد که ذهن او از دغدغه مالی آزاد شود و تمام توان خود را صرف آموزش و پژوهش کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی عصر جمعه، در نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی بسیج اساتید کشور در مشهد گفت:
با وجود تلاش برای افزایش حقوق تا ۳۰ درصد و حمایت رئیسجمهور، هنوز فاصله زیادی تا رقم مطلوب باقی است و بدون این افزایش، دانشگاهها در عرصه تولید علم و رقابت جهانی جایگاه مطلوب نخواهند داشت.
علیرضا منادی سپیدان با بیان اینکه افزایش واقعی حقوق معلمان و اساتید سرمایهگذاری بلندمدت برای کیفیت آموزش است، اضافه کرد: بر اساس قوانین جدید، هر دانشگاه، پژوهشگاه و پژوهشسرا میتواند مستقیم با بخش خصوصی قرارداد ببندد.
وی ادامه داد: اگر تولیدکنندهای بخواهد محصولی بسازد و طرحی را به دانشگاه بسپارد، دانشگاه با عقد قرارداد و دریافت هزینه، آن را اجرا میکند و کارفرما نیز در ازای هزینههای پرداختی از اعتبار مالیاتی بهرهمند میشود.
منادی گفت: این سازوکار باعث میشود صنعتگران به جای مراجعه به مسیرهای پیچیده اداری، سراغ استادان دانشگاه بروند و طرح را شفاف و قابل نظارت اجرا کنند.
وی در ادامه با اشاره به تجربه پیشرفت در حوزه دفاعی افزود: دانش موشکی کشور در بستر دانشگاهها شکل گرفت، روزی موشکهای معیوب به ما داده میشد، اما امروز با تلاش شهید «طهرانی مقدم» و پژوهشگران دانشگاهی توان تولید موشکهای نقطهزن را داریم.
منادی با اشاره به اهمیت بهرهوری در حکمرانی افزود: از ابتدای انقلاب، روحیه بسیجی و فرهنگ جهادی مظهر بهرهوری بوده و با حداقل امکانات در هشت سال دفاع مقدس کشور را از تهاجم نجات دادیم.
وی اضافه کرد: در برنامههای توسعه هدف رشد اقتصادی هشت درصدی تعیین شده است و یک سوم این رشد باید از محل بهرهوری تامین شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از ۱۳ هزار واحد فناور در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری فعال و ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان نیز ثبت شده است.
منادی گفت: قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، موانع بیمهای، مالیاتی، بانکی و گمرکی را رفع کرده و مورد تابید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور، دوازدهم شهریور ماه در مجتمع فرهنگی آموزشی امامت مشهد آغاز شد و عصرامروز چهاردهم شهریور به پایان رسید.