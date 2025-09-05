پخش زنده
تیم بسکتبال کمتر از ۱۶ سال پسران ایران در مرحله ردهبندی پنجم تا هشتم جام آسیا ۲۰۲۵ مغولستان به مصاف بحرین خواهد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران برای تعیین ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم رقابتهای کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان، از ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۵ شهریور به مصاف بحرین خواهد رفت. تیم پیروز این بازی، روز یکشنبه برای کسب رتبههای پنجم یا ششم با پیروز بازی تیمهای چین تایپه و کره جنوبی دیدار میکند و تیم بازنده، برای کسب رتبه های هفتم یا هشتم به مصاف بازنده دیدار این دو تیم خواهد رفت.