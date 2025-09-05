به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران برای تعیین رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان، از ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۵ شهریور به مصاف بحرین خواهد رفت. تیم پیروز این بازی، روز یکشنبه برای کسب رتبه‌های پنجم یا ششم با پیروز بازی تیم‌های چین تایپه و کره جنوبی دیدار می‌کند و تیم بازنده، برای کسب رتبه های هفتم یا هشتم به مصاف بازنده دیدار این دو تیم خواهد رفت.