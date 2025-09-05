نجات ۵ زندگی با عمل اهدای عضو ازبیمار مرگ مغزی در مشهد
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی نیشابوری به پنج بیمار نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:
در هزار و هفتصد و هجدهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «محمد مسیحآبادی» ۵۱ ساله ساکن نیشابور معرفی شده از بیمارستان حکیم نیشابور پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانوادهاش، در بیمارستان منتصریه مشهد زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود : کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به مرد ۶۸ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبد در رنج بود، اهدا و پیوند شد.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: قرنیههای زنده یاد مسیحآبادی نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به ۲ بیمار بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.
واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمالشرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.