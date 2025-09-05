پخش زنده
امروز: -
یک همیار محیطبان در منطقه حفاظتشده ارژن-پریشان مورد اصابت گلوله شکارچیان غیرمجاز قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما فرمانده یگان حفاظت محیطزیست فارس با اعلام این خبر گفت: امروز در حالی که محیطبانان پاسگاه ارژن در منطقه حفاظتشده ارژن-پریشان مشغول گشتزنی بودند، با گروهی از شکارچیان غیرمجاز روبهرو شدند.
نصرتالله دهقانی ادامه داد:هنگام دستگیری متخلفان، شکارچیان با اسلحه ساچمهزنی به سمت مهدی بذرافشان، همیار محیطبان، شلیک کردند و متواری شدند.
وی تصریح کرد: این همیار که از ناحیه دست چپ به شدت مصدوم شد و ساچمههایی نیز به نیمه چپ بدنش اصابت کرد، بلافاصله با هماهنگی مدیرکل استان به بیمارستان اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان اعلام کردند وی نیاز به عمل جراحی تکمیلی دارد.
دهقانی افزود: پیگیری برای شناسایی و دستگیری متخلفان از سوی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در دست اقدام است.