معاون وزیر نیرو با اشاره به اهمیت حیاتی مدیریت مصارف آب بر تسریع در اجرای طرحهایی که در راستای ارتقای تاب آوری منابع آبی اجرا میشوند به عنوان یک اولویت ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمد جوانبخت در بازدید از طرح آبرسانی شهرستان بناب که در راستای تامین پایدار آب شرب مورد نیاز شهرستان اجرا میشود بر همکاری و هماهنگی بیش از پیش تمامی دستگاههای ذیربط برای حصول اطمینان از آمادگی کامل جهت مواجهه با چالشهای احتمالی در سال آبی آتی تاکید کرد.
معاون وزیر نیرو از طرحهای در دست اقدام شرکت آب فاضلاب و امور منابع آب شهرستان بناب بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت عملیات طرحها قرار گرفت.