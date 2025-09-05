پخش زنده
امروز: -
شهیدان احمد و محمد حیدری، دو برادر رزمنده بروجردی در حمله رژیم بعث عراق علیه کشورمان جان خود را فدا کردند و اکنون مادری که سالهاست با یاد و خاطره آنها زندگی می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهیدان احمد و محمد حیدری، دو برادر رزمنده بروجردی در حمله رژیم بعث عراق علیه ایران به جبهههای حق علیه باطل شتافتند و نه تنها نامی جاودان در تاریخ این مرز و بوم از خود به یادگار گذاشتند، بلکه درس بزرگی از صبر و استواری را به همگان آموختند؛ روایتی که قلب تپنده آن، مادر پیر و صبورشان است.
احمد در ۱۸ بهمن سال ۱۳۶۱ در منطقه رقابیه به شهادت رسید و محمد جمعی گردان ثارالله لشگر ۵۷ حضرت ابوالفضل بود که در یکم بهمن سال ۱۳۶۶ در منطقه ماهوت به شهادت رسید.
یاد و خاطره شهیدان احمد و محمد حیدری و صبر بی پایان مادرشان تا همیشه در یادها خواهد ماند.