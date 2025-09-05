به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های تنیس روی میز رده‌بندی دسته یک بزرگسالان مردان ایران با قهرمانی امین احمدیان از استان تهران به پایان رسید.

در این مسابقات، احمدیان با کسب ۲۴ امتیاز بالاتر از سایر رقبا، جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. امیرعباس هدایی نیز از تهران با ۲۳ امتیاز مقام دوم را از آن خود کرد. بهراد عالمیان از مازندران نیز با ۲۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

رقابت‌های رده‌بندی دسته یک بزرگسالان آقایان کشور که از ۱۳ شهریور در ارومیه آغاز شده بود، پس از ۲ روز رقابت فشرده به پایان رسید. در مراسم اختتامیه این مسابقات به بازیکنان برتر هدایایی از طرف هیئت تنیس روی میز استان آذربایجان غربی اهدا شد.

محمد بوجاریان نیز به عنوان بازیکن اخلاق این رقابت‌ها انتخاب شد.

سرداوری این رقابت‌ها بر عهده داریوش ضرغام پور و کمک سرداوری به عهده رامین میرزایی و قاسم علیزاده بود.

۴ نفر برتر این مسابقات به دسته برتر بزرگسالان کشور صعود کردند:

۱. امین احمدیان (تهران)

۲. امیرعباس هدایی (تهران)

۳. بهراد عالمیان (مازندران)

۴. محمدحسن حبیبی (قم)

نفرات ۵ تا ۸ نیز در دسته یک باقی خواهند ماند:

۵. مهرداد دهستانی (البرز)

۶. عرشیا لرستانی (تهران)

۷. محمد متین فراست (تهران)

۸. سالار کارگر (تهران)

نفرات ۹ تا ۱۴ به مسابقات آزاد سقوط کردند:

۹. صادق سید رضایی (خ. رضوی)

۱۰. علی رسائیان (اصفهان)

۱۱. پارسا سهرابی (فارس)

۱۲. محمد بوجاریان (تهران)

۱۳. ارشیا عنایت‌زاده (خوزستان)

۱۴. ارشیا بهرامی (اصفهان)