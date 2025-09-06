به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهیلا منصوریان نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم ایران در دیدار نیمه نهایی برابر نائوی چایما از تونس در مدت زمان یک دقیقه حریف خود را دیسکالیفه کرد و به بازی نهایی راه یافت.

سهیلا منصوریان پیش از این نیز ریاح سیمنودز از برمودا را شکست داده بود.

ووشوکار تیم ملی و نماینده کیش، در تلاش است تا در برزیل برای نخستین بار نشان طلای جهان را به گردن بیاویزد.

هدایت تیم ملی ساندا بانوان در مسابقات جهانی برعهده الهه منصوریان خواهد بود.

سهیلا منصوریان پس از پایان این رقابت‌ها، عازم ریاض خواهد شد تا در مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی به میدان برود.

او در ترکیب اصلی تیم ملی ایران قرار دارد و یکی از امید‌های اصلی کشور برای کسب نشان در این رویداد‌ها محسوب می‌شود.

این اعزام، پنجمین حضور بین‌المللی سهیلا منصوریان در سال ۲۰۲۵ است و تاکنون پنج نشان ارزشمند آسیایی و جهانی را برای کشور به ارمغان آورده است.