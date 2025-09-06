پخش زنده
امروز: -
فصل جدید ماندنیها به زودی از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سنجش اطلاعات عمومی شرکت کنندگان موضوع این مسابقه است.
«اقیانوس با دیوید اتنبرو» امروز ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه چهار پخش میشود.
این مستند به بررسی اقیانوسها به عنوان زیربنای حیات میپردازد.
رادیو نمایش راز دریاچه سیاه را هر روز ساعت ۱۰ پخش و ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه تکرار میکند.
این نمایش داستان کاراگاهی است که به همراه همسرش برای پیگیری یک پرونده قتل به شهری کوچک سفر میکنند.
غول هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش و ساعتهای ۱۱ و ۱۶ روز بعد بازپخش می شود.
این مجموعه ماجرای زندگی سه خواهر و برادر است که در نوجوانی در پی یک توطئه مرگبار از یکدیگر جدا میشوند.