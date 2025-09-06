مهران بهرامیان، اوباش سطح یک شهرستان سمیرم و عامل شهادت سرهنگ محسن رضایی پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور بامداد امروز اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شامگاه دهم دی‌ ۱۴۰۱، در یک اقدام تروریستی چند فرد مسلح در منطقه سمیرم استان اصفهان به خودرو ماموران حافظ امنیت حمله کردند.

با این اقدام تروریستی شهید رضایی از ناحیه سر هدف قرار گرفته و به شهادت رسید و تعدادی دیگر مجروح شدند.

شهید رضایی ۳۷ ساله بود و ۲ فرزند از وی به یادگار مانده است.

پس از وقوع این حمله تروریستی، دستورات ویژه قضایی برای شناسایی و بازداشت عوامل آن صادر شد.

در نهایت پس از انجام اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در تاریخ ۲۶ دی متهمان این حادثه تروریستی شناسایی و بازداشت شدند.

یکی از بازداشت شدگان، مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک شهرستان سمیرم بود. بهرامیان در شب حادثه با سلاح گرم در محل حادثه تروریستی حضور داشته و به سمت خودرو ماموران شلیک کرده است.

در تحقیقات به عمل آمده مشخص می‌شود به غیر از اقدام فوق، مهران بهرامیان در روز حادثه به همراه چند نفر دیگر با بهره‌گیری از سلاح جنگی و شکاری، اقدام به تحریک مردم کرده بودند که این اقدام آنها منجر به حمله به ساختمان فرمانداری و دادگستری و همچنین حمله به فرماندار، امام جمعه محل و دادستانی شهرستان سمیرم شده بود.

پس از بازداشت متهم، جمع آوری اسناد معتبر و متقن از سوی ضابط و ارائه آن به دستگاه قضایی ؛ کیفرخواست وی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح صادر و پرونده با حضور متهم و وکیل او در دادگاه اصفهان رسیدگی شد.

با توجه به گزارش‌های نهاد‌های امنیتی، تحقیقات انجام گرفته، اظهارات و اقاریر محکوم و ادله و مستندات، دادگاه مهران بهرامیان را به اعدام محکوم کرد.

باصدور حکم اعدام، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور نخست، با ذکر نقایص تحقیقاتی پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده کرد.

پرونده مجدد در دادگاه رسیدگی شد و پس از رفع نقایص، در نهایت حکم قبلی یعنی اعدام تایید و به دیوان عالی کشور ارسال شد.

با بررسی دوباره پرونده، دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده فرجام خواهی متهم و وکلای وی را رد کرده و حکم اعدام مهران بهرامیان را به جرم محاربه تایید کرد.

حکم اعدام با انجام تشریفات قانونی، بامداد امروز اجرا شد.