رئیس‌جمهور ونزوئلا در اظهاراتی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید براینکه واشنگتن باید طرح خود برای تغییر نظام در ونزوئلا را کنار بگذارد، گفت: تلاشی که برخی از کارکنانتان برای تغییر نظام در ونزوئلا می‌کنند، اشتباه است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه اتهامات آمریکا مبنی بر تولید مواد مخدر در ونزوئلا را رد کرد و افزود: ونزوئلا کشوری عاری از تولید کوکائین است و این دروغ آمریکایی مانند همان ادعای دروغ درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق آشکار و فریبنده است.

مادورو تصریح کرد: اگر به ونزوئلا تعرض شود، کشور وارد مرحله مبارزه مسلحانه خواهد شد.

شبکه خبری سی ان ان پیش‌تر به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزینه حملات نظامی علیه باند‌های مواد مخدر در ونزوئلا را بررسی می‌کند.

این شبکه آمریکایی افزود که این حملات ممکن است شامل اهدافی در داخل خاک ونزوئلا باشد.

سی ان ان گفت که احتمال حمله به خاک ونزوئلا بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تضعیف نیکولاس مادورو است.

مقام‌های ونزوئلا بار‌ها اعلام کرده‌اند که مبارزه با باند‌های مواد مخدر بهانه است و آمریکا قصد توطئه علیه ونزوئلا را دارد.