عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه هیدرومتری خونیک در شهرستان قاینات با اعتباری بیش از ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: ایستگاه آبسنجی خونیک از ایستگاههای مهم و دائمی شبکه پایش منابع آب سطحی استان است که در سال ۱۳۵۴ با نصب یک اشل تأسیس و در سال ۱۳۹۳ نیز دیوار ساحلی سمت راست آن احداث شد، اما به دلیل وجود نیزارها و شرایط بستر، اندازهگیری دبیهای پایین با مشکل روبهرو بود.
شهابی افزود: بر همین اساس، طرح تکمیل ایستگاه شامل احداث دیوار ساحلی در سمت چپ رودخانه و بسترسازی در محل ایستگاه اجرا شد.
وی گفت:این عملیات که با پیگیری همکاران گروه آب سطحی به نتیجه رسید، موجب هدایت بهتر جریان پایه آب به پای اشل و افزایش دقت ثبت اشل و اندازه گیری دبی در دبیهای پایین شده است.
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب منطقه ای خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر اهمیت ایستگاههای هیدرومتری در مدیریت منابع آب افزود: این ایستگاهها ابزار اصلی جمعآوری دادههای هیدرولوژیکی محسوب میشوند و در اندازهگیری سطح و دبی جریان رودخانهها نقش بنیادین دارند. دادههای ثبتشده در آنها برای پیشبینی سیلاب، طراحی سازههای آبی، تدوین برنامههای بهرهبرداری از منابع آب و پایش تغییرات اقلیمی بسیار مؤثر بوده و مبنای تصمیمگیریهای علمی در حوزه آب به شمار میروند.