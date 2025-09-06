جدول خاموشی کهگیلویه و بویراحمد در روز شنبه ۱۵ شهریور
جدول خاموشی استان کهگیلویه و بویراحمد در روز شنبه ۱۵ شهریور اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد: با توجه به اینکه سهمیه خاموشی استانها به صورت روزانه از سوی شرکت توانیر ابلاغ میشود، جداول خاموشیها نیز روزانه تنظیم و در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بارگذاری میشود. از عموم مردم دعوت میشود برای اطلاع از ساعت خاموشی خود در روز شنبه، ۱۵ شهریورماه به آدرس سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در لینک زیر مراجعه کنند. https://www.kbedc.ir/khamooshi یادآوری میشود در گروههایی که نوبت خاموشی آنها ساعت ۱۵ تا ۱۷ است احتمال افزایش نیم ساعت زمان خاموشی، با هدف پیشگیری از خاموشیهای بدون برنامه و اضطراری وجود دارد. توصیه میشود به منظور پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیرافتادن در آسانسور یا پشت دربهای برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه پیش از اعمال خاموشیها تمهیدات لازم را پیش بینی کنید.