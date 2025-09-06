به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران اعلام کرد: مصوبه وزارت کشور درخصوص تغییر ساعات کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان مازندران تا پایان شهریور تمدید شده است.

عیسی قاسمی طوسی با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی و هماهنگی با سیاست‌های ملی در فصل گرم سال افزود: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور به استانداران، ساعات کاری تمامی ادارات، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان مازندران تا پایان شهریورماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با بیان اینکه این تصمیم با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج بار اتخاذ شده است، تأکید کرد: اجرای مصوبه برای همه فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی الزامی است.

قاسمی طوسی خاطرنشان کرد: طی این مدت، تمامی ادارات استان در روز‌های پنجشنبه تعطیل خواهند بود و دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی طبق برنامه داخلی خود، خدمات شبانه‌روزی را ادامه می‌دهند.

معاون استاندار در پایان گفت: مدیریت مصرف انرژی ادارات در سطح ۲۷ درجه سانتیگراد مورد تاکید می‌باشد و رعایت حداکثر صرفه‌جویی در ادارات و خاموشی سیستم‌های روشنایی و سرمایشی پس از ساعت کار اداری از سوی مدیران دستگاه‌ها باید با جدیت نظارت و مدیریت گردد.