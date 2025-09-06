رئیس جمعیت هلال‌احمر اسدآباد از اجرای ۲۰ کاروان سلامت در روستا‌های محروم و اهدای یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به بیماران صعب‌العلاج و بی‌بضاعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی حیدری با اشاره به ارتقای پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهید قدرتی گردنه اسدآباد از تیپ ۲ به تیپ ۱ گفت: این پایگاه با گرفتن مجوز مرکز آموزش‌های تخصصی امداد و نجات جاده‌ای غرب کشور، تاکنون میزبان چندین دوره آموزشی بوده و در سه سال گذشته اسکان بیش از هفت‌هزار زائر و مسافر اربعین را فراهم کرده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اسدآباد عنوان کرد: اقدامات عمرانی و تجهیزاتی همچون ساخت پارکینگ مسقف، نصب سیستم تصفیه فاضلاب، ساخت مخزن بتنی گردنه اسدآباد با اعتبار ۲ میلیارد تومان و خرید تجهیزات رفاهی و اداری، بخشی از فعالیت‌های این دوره بوده است، همچنین با دائمی شدن پایگاه شهید عمادی، زمینه جذب هفت نفر امدادگر فراهم شده و امکانات رفاهی و ایمنی در این پایگاه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: طی سه سال گذشته بیش از ۵۰۰ دوره کمک‌های اولیه برای ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر و ۵۰ دوره تخصصی امداد و نجات برای ۷۰۰ نفر برگزار شده است؛ افزایش خانه‌های هلال از ۱۳ به ۲۰، برگزاری مانور‌های زلزله، سیل و آتش‌سوزی و دریافت یک دستگاه آمبولانس تویوتا و دو خودروی کمک‌دار هایلوکس از دیگر اقدامات بوده است.

حیدری به فعالیت‌های داوطلبانه اشاره کرد و گفت: اجرای ۲۰ کاروان سلامت در روستا‌های محروم، جمع‌آوری ۲۰۰ میلیون تومان کمک مردمی برای زلزله‌زدگان خوی، اجرای طرح‌های «هلال رحمت»، «نذر آب» و «یلدانه» با ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار و اهدای یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به بیماران صعب‌العلاج و بی‌بضاعت از جمله خدمات این حوزه بوده است.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر اسدآباد اکنون ۱۵۲۰ داوطلب ثبت‌شده و ۱۸۳۰ جوان فعال دارد، گفت: حضور در طرح‌های ملی و مذهبی، اجرای برنامه‌های نوروزی، یادواره‌های شهدا، کاشت نهال، اطفای حریق منابع طبیعی و مانور‌های استانی و کشوری بخشی از دیگر اقدامات این جمعیت به شمار می‌رود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اسدآباد تأکید کرد: همه این فعالیت‌ها با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی، افزایش توان امدادی و گسترش فرهنگ داوطلبی انجام شده و با حمایت مردم و تلاش امدادگران ادامه خواهد داش