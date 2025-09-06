استاندار ایلام گفت: مرحله اول تصفیه‌ خانه شهر ایلام آذرماه و مرحله دوم این طرح تا پایان سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید از تصفیه‌خانه شهر ایلام اظهار داشت: در سال ۸۴ این تصفیه‌خانه برای ۱۵۰ هزار نفر هدف‌گذاری شده و در سال ۱۳۹۷ مرحله ارتقا آغاز شد و اکنون برای تکمیل مرحله اول و ارتقا و مرحله دوم ۳۰۰ میلیاردتومان در سفر رییس جمهور به استان به این طرح اختصاص یافته و مقرر شده تا پایان آذرماه سال جاری فاز اول و ارتقاء و مرحله دوم تا پایان ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: با توجه به کمبود بارش‌ها و تنش آبی این تصفیه‌خانه می‌تواند در تامین آب پایدار برای فضای سبز شهر ایلام، صنعت و کشاورزی و طرح ارغوان‌گستر و پتروشیمی و شهرک صنعتی و فضای سبز بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار ایلام عنوان کرد: اتصال روستا‌های حاشیه شهر ایلام به شبکه فاضلاب در دستور کار قرار گرفته و با تکمیل طرح، ظرفیت تصفیه‌خانه به ۳۷۰ هزار نفر خواهد رسید که حتی قابلیت پوشش تا ۴۰۰ هزار نفر را نیز دارد.

کرمی یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده بخش عمده‌ای از نیاز صنایع کشور به ویژه پتروشیمی‌ها از محل پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تأمین شود که استان ایلام نیز در این زمینه پیشگام خواهد بود.

استاندار ایلام گفت: بهره‌گیری از پساب تصفیه‌خانه‌ها افزون بر کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه توسعه پایدار را فراهم می‌کند و می‌تواند در حوزه صنعت و پتروشیمی استان نقش مهمی ایفا کند.