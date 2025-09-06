به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در پیامی فرا رسیدن هفته وحدت و سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)را تبریک گفت.

در پیام سید سعید شاهرخی آمده است:

فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و آغاز هفته وحدت که نوید بخش همدلی و همبستگی برای نیل به اهداف عالیه نظام اسلامی است را به عموم مسلمانان و آزادی خواهان در اقصی نقاط جهان تبریک و تهنیت عرض نموده و دوام توفیقات امت اسلامی را بر کلیه تعدی گران و سلطه جویان به حقوق حقه مسلمان جهان، مسألت می نماییم.

هفته وحدت به برکت وجود نورانی رسول نور و رحمت، فرصتی برای رفع کینه ها، کدورت ها، تعصبات قومی، ملیت پرستی و تفرقه جوئی در جامعه اسلامی است و امروز در شرایطی که جبهه کفر و استکبار تمام توانش را برای درهم شکستن، اقتدار و وحدت مسلمین به کار بسته، بیش از هر زمان دیگری، فلسفه نامگذاری و وجودی اش را نمایان می سازد.

امروز دشمن در همه جبهه های جنگ سرد و نرم به مبارزه و لشکرکشی با امت اسلامی برخاسته و انواع فتنه های نظامی و غیرنظامی را برای درهم شکستن اراده پولادین مردم ایران اسلامی اجرا می کند تا شاید روزنه نفوذی برای تجاوز و تعدی به این مرز پرگهر ایجاد نماید، غافل از آنکه همه اندیشه های توطئه گرانه، تحریم کننده، تجزیه طلبانه و ... به برکات وجود پیامبر خاتم و به مدد رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، درهم شکسته و زمینه اتحاد و همدلی بیشتر در جامعه را فراهم کرده است.

همراهی و همدلی ملت ایران اسلامی در همه برهه های حیات انقلاب اسلامی از دوران دفاع مقدس، وضع تحریم های چند دهه ای و جنگ ترکیبی ۱۲ روزه اخیر، مثال بارزی از شکست توطئه دشمنان در برابر وحدت ایران اسلامی می باشد که عامل حرکت رو به جلو و اقتدار ایران اسلامی در عرصه بین المللی بوده است.

اینجانب ضمن تبریک مجدد هفته وحدت و ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام، توفیق روز افزون جبهه حق و اسلام در برابر جبهه ظلم و استکبار را از خداوند متعال مسألت می نمایم.