رئیس پلیس راه گیلان از وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت در محور جیرده، روستای سقالکسار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری با اشاره اینکه شب گذشته یک دستگاه موتورسیکلت با یک خودروی پراید در این محور برخورد کرد گفت: در این حادثه، راننده پراید که مردی ۵۵ ساله بود، به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.
وی افزود: راننده موتورسیکلت که مردی ۳۰ ساله است، در بیمارستان بستری است و حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.
رئیس پلیس راه استان گیلان با بیان اینکه علت اصلی این حادثه رعایت نکردن حق تقدم بود، گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بهویژه توجه هنگام عبور از تقاطعها و دور زدن در شرایط تاریکی هوا، نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادث تلخ و جبرانناپذیر دارد.