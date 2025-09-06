پخش زنده
جشنواره ملی انگور با معرفی باغداران نمونه در شاهرود به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا عامریان دبیر دومین جشنواره ملی انگور شاهرود گفت: استفاده از روشهای نوین آبیاری، هوش مصنوعی و فرآوری انگور ، معرفی علمی و کاربردی ظرفیتهای تولید انگور در شاهرود و تبدیل آن به محصولی صادراتمحور از اهداف برگزاری این جشنواره بود.
به گفته عامریان از انگور بیش از ۱۵ نوع فرآورده تولید میشود.
محمدرضا قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز گفت: در این استان ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ انگور وجود دارد که ۹۰ درصد آن در شاهرود است.
قاسمی گفت: با توجه به خشکسالی و کم آبی، بهینه سازی مصرف آب و توسعه روش داربستی از اولویتهای جهاد کشاورزی در خصوص محصول انگور است.
احسان بیان رئیس صندوق کارآفرینی امید استان سمنان نیز از اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد به انگورکاران نمونه خبر داد.